OVG: Abschiebung von Libyer nur bei fehlender Gefährdung

Bautzen (dpa/sn) - Die Abschiebung eines 22-jährigen Libyers ist nach Einschätzung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen derzeit quasi unmöglich. Der Flugplatz in Tripolis mit angeschlossenem Gefängnis befinde sich unter Aufsicht einer islamistischen Gruppe, sagte der Richter bei einer Verhandlung am Mittwoch.

Sollte es zur Aufhebung des Abschiebungsverbots kommen, könne der Flüchtling nur dorthin abgeschoben werden, wo keine Gefährdung zu befürchten sei. Außerdem gebe es für Libyen weder ein Rückführungsabkommen noch Ansprechpartner. Grundsätzlich sah das Gericht bei der nochmaligen Betrachtung der Fluchtgründe des mehrfach vorbestraften Mannes sowie der derzeitigen Situation in dem nordafrikanischen Land aber kein Recht auf Asyl in Deutschland. Das Gericht will seine Entscheidung am Freitag veröffentlichen.

Der Mann kam im November 2014 nach Deutschland, fast genauso lange beschäftigt er Polizei und Justiz. Im Mittelpunkt der Verhandlung standen ausschließlich asylrechtliche Fragen und nicht Straftaten des Klägers. Er sei weder zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren oder wegen schwerwiegender Straftaten verurteilt worden, wodurch man ihm den Flüchtlingsschutz aberkennen könne, sagte der Richter.

Der Anwalt des Mannes, Maik Elster, sagte: "Bei einer Abschiebung unter den jetzigen Bedingungen im Land würde man den Menschen direkt ins Verderben schicken. Der jüngste Bericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) schildert für Libyen eine katastrophale menschenrechtliche Situation."

Der 22-Jährige, der derzeit im Kreis Bautzen lebt, kam im November 2014 von der Hafenstadt Benghasi über Italien und die Schweiz nach Deutschland, wo er im Juni 2015 seinen Asylantrag stellte. Ihn begründete er damit, dass sein Vater und zwei seiner Brüder als Unterstützer des Gaddafi-Regimes durch eine salafistische Miliz getötet worden seien und er verletzt wurde. Im Dezember 2016 wurde der Antrag erstmals und wie in den anderen Instanzen mit der Begründung abgelehnt, dass die Verfolgung drei Jahre zurückliege und die Familie inzwischen an einem sichereren Ort im Land lebe.

Für diese Region liege durch das Auswärtige Amt keine Gefährdungsprognose vor, sagte der Richter, die Zahl der zivilen Opfer werde 2018 auf 55 Tote in der Stadt mit 130 000 Einwohner beziffert. "Da sind wir weit entfernt von einer Verfolgungs- und Gefahrendichte", sagte er. Das Gericht sei der Auffassung, dass keine Voraussetzung für das Asylrecht in Deutschland vorliege. Der Rechtsanwalt fand es schwierig, die Gefährdungssituation im Land nur an den konkreten Opferzahlen festzumachen.

Der 22-Jährige fiel unter anderem bei den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt in Bautzen zwischen jungen Flüchtlingen und Deutschen im September 2016 auf. Das Dresdner Amtsgericht verurteilte ihn erst Mitte September unter anderem wegen Körperverletzung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe, ein Bautzener Gericht verhängte mehrfach Geldstrafen gegen ihn.