Oberverwaltungsgericht verhandelt Abschiebung von Libyer

Bautzen (dpa/sn) - Das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen verhandelt heute über die Abschiebung eines Mannes aus Libyen. Der Asylantrag des Flüchtlings wurde vor mehr als zwei Jahren abgelehnt, danach klagte sich der vorbestrafte heute 22-Jährige durch die Instanzen. Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich am Donnerstag zu rechnen.

Der Mann kam vor dreieinhalb Jahren nach Deutschland, fast genauso lange beschäftigt er Polizei und Justiz. In Bautzen fiel er unter anderem bei den Auseinandersetzungen zwischen jungen Flüchtlingen und Deutschen im September 2016 auf dem Kornmarkt auf. Ein Gericht in Bautzen verhängte mehrfach Geldstrafen gegen ihn, das Amtsgericht in Dresden verurteilte ihn unter anderem wegen Körperverletzung zu acht Monaten Haft. Aufgrund der außergewöhnlichen Häufung von strafbaren Handlungen in einem kurzen Zeitraum verhängte die Stadt Bautzen Ende September bereits zum zweiten Mal ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot zur Gefahrenabwehr.