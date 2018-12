Verkohlte Leiche: Urteil gegen 25-Jährigen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor gut einem Jahr wurde die verkohlte Leiche einer 22-Jährigen aus Backnang-Strümpfelbach auf einem Kompost nahe Ludwigsburg gefunden - Heute will das Landgericht im Mordprozess das Urteil gegen ihren Ex-Freund sprechen. Im erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen, zur Tatzeit noch kein Jahr alten, Sohn soll der 25 Jahre alte Angeklagte seine Ex getötet, angezündet und auf einem Gartengrundstück versteckt haben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft. Zudem müsse das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen, was die Entlassung nach 15 Jahren ausschließt. Die Verteidigung ging im Plädoyer von einer spontanen Tat aus. Zumindest sei es kein kaltblütiger und geplanter Mord gewesen, sondern ein Totschlag.