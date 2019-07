Pflegevater soll Kinder missbraucht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Ein früherer Pflegevater muss sich wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am Landgericht Aurich verantworten. Der Prozess gegen den 57-Jährigen beginnt an diesem Donnerstag, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Laut Anklage soll der Mann in den Jahren 1999 bis 2014 in mehr als 100 Fällen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, die ihm teils in einem Pflegeverhältnis anvertraut waren. Aus dem laufenden Jahr sind drei Taten angeklagt - dabei geht es um den Vorwurf der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung. Die Tatvorwürfe betreffen insgesamt sieben Opfer.

Die mutmaßlichen Taten sollen unter anderem in Aurich und Großheide geschehen sein. Der 57-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.