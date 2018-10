Auricher liegt erschlagen in Wanne: Prozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Vier Männer und zwei Frauen müssen sich von heute an vor dem Landgericht Aurich verantworten, weil sie für den Tod eines 62-Jährigen verantwortlich sein sollen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schlugen sie auf den Mann ein, um an seine EC-Karte zu kommen. Das Opfer wurde tot in seiner Wohnung in der Badewanne gefunden. Zwei Männer sollen auf den 62-Jährigen eingeschlagen haben, zwei weitere sowie zwei Frauen sollen dabei geholfen haben. Den sechs Angeklagten wird schwerer Raub, Mord und Beihilfe zum Mord vorgeworfen.