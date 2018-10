Verursacher von Unfall mit zwei Toten vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Heute beginnt am Amtsgericht Ahrensburg ein Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann, der im Januar 2017 einen folgenschweren Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben soll. Kurz darauf raste ein zweites Auto in die Unfallstelle auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Reinfeld und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn)und tötete zwei Männer. Der Angeklagte aus Winsen an der Luhe soll unterdessen sein beschädigtes Auto in einem Gewerbegebiet in Bad Oldesloe abgestellt und mit einem Taxi nach Hause gefahren sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr vor. Ein Urteil wird für den 16. Oktober erwartet.