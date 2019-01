Unfallfahrer von der A1 zu drei Jahren Haft verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensburg (dpa) - Der Verursacher des schweren Verkehrsunfalls mit drei Toten auf der A1 muss für drei Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Ahrensburg verurteilte den 25-jährigen Hamburger am Freitag wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung. Der Angeklagte hatte gestanden, am 28. Januar 2018 auf der Autobahn 1 bei Lasbek im Kreis Stormarn mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen ein anderes Auto gerammt zu haben, so dass es sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. In dem Fahrzeug starben drei Männer aus Wismar im Alter von 28 bis 40 Jahren. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.