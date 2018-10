Prozess um Unfall mit zwei Toten beginnt mit Geständnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensburg (dpa) - Mit einem Geständnis hat am Donnerstag in Ahrensburg der Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann aus Niedersachsen wegen fahrlässiger Tötung, Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr begonnen. Er schäme sich zutiefst für sein Verhalten, ließ er über seinen Verteidiger erklären. An den Unfall und sein anschließendes Verhalten habe er nur lückenhafte Erinnerungen, hieß es weiter in der Erklärung. Dem 43-Jährigen aus Winsen an der Luhe wird vorgeworfen, im Januar 2017 auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe mit mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut und mit Tempo 170 ein Auto gerammt zu haben und weitergefahren zu sein. Kurz darauf raste ein zweites Auto in die Unfallstelle und tötete zwei Männer.