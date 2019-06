Erzieherin wegen Tod eines Zweijährigen vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensburg (dpa/lno) - Eine Erzieherin, die durch Fahrlässigkeit den Tod eines zweijährigen Jungen in einem Teich verschuldet haben soll, muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht Ahrensburg verantworten. Das Kind war im Juli 2016 bei einem Kita-Ausflug auf dem Gelände eines Jugendheims in einen Teich in Hoisdorf im Kreis Stormarn gefallen und ertrunken. Sie könne sich nicht erklären, wie es zu dem Unfall habe kommen können, heißt es in einer Erklärung der Angeklagten, die ihre Verteidigerin zu Prozessbeginn verlas. Wenige Sekunden, bevor eine Kollegin sie gefragt habe, wo der Junge sei, habe sie ihn noch bei der Schaukel gesehen, heißt es in der Erklärung weiter.

Die 33-Jährige hatte mit einer Gruppe von 20 Kindern aus der Hamburger Kita "Die Schatzkiste" und sieben Betreuern einen Ausflug in das Jugendheim unternommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr fahrlässige Tötung vor.