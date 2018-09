Prozess um gewaltsamen Tod eines Säuglings

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Ein junger Vater muss sich seit Montag vor dem Landgericht Aachen wegen des Todes seines sieben Monate alten Babys verantworten. Der 30-Jährige sei der Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, sagte am Montag ein Gerichtssprecher. Laut Anklageschrift hat er versucht, den kleinen Jungen gewaltsam zu füttern, indem er ihm ein Babyfläschchen in den Mund drückte. Gestorben sei das Kind laut Obduktion aber durch Verletzungen am Kopf. Verhandlungen sind bis zum 8. Oktober angesetzt.