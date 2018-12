Frau nach Verfolgungsfahrt in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei ermittelt nach einer Verfolgungsfahrt gegen eine 22-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis wegen versuchten Totschlags. Ein Polizist habe sich am Montagmittag nur mit einem Sprung retten können, als die Frau sehr schnell an einem als Straßensperrung quergestellten Streifenwagen vorbeigefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Ein Polizist habe daraufhin auf das Auto der Frau geschossen. Schließlich habe die Frau ihr Auto bei Großingersheim verlassen, sei dort vorläufig festgenommen - und anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Losgegangen war die Verfolgungsfahrt, weil der Polizei Informationen vorlagen, dass sich die 22-Jährige selbst Schaden zufügen könnte. Daraufhin sei eine Fahndung eingeleitet worden. Ein Polizeihubschrauber habe das Fahrzeug der Frau bei Pleidelsheim entdeckt. Als sie ihre Fahrt von dort aus fortgesetzt habe, nahmen laut Polizei mehrere Streifenwagen die Verfolgung auf.