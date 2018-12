Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Am Erweiterungsbau der Polizeidirektion Zwickau ist am Mittwoch das Richtfest gefeiert worden. Es soll künftig 500 Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz bieten, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. Vorgesehen sei unter anderem der Einbau neuer Technik. Die Bauarbeiten sollen 2022 angeschlossen sein. Die Kosten liegen bei 30 Millionen Euro.