Verkehrsdelikte per Smartphone erfassen: positive Bilanz

Wildeshausen (dpa/lni) - In einem landesweiten Pilotprojekt zur Erfassung von Verkehrsdelikten per Smartphone hat die Polizei nach den ersten drei Monaten eine positive Bilanz gezogen. Die elektronische Übermittlung trage zur Entlastung des Personals beim Landkreis bei, sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg, Ulrike Lünsmann. "Auf diesem Wege entfallen die Doppelerfassung bei der Polizei und der Bußgeldstelle und die Fehler, die mitunter durch die schlechte Lesbarkeit aufgrund der handschriftlichen Erfassung entstanden sind."

Seit Juli notiert die Polizei in Wildeshausen im Kreis Oldenburg Verstöße im Straßenverkehr nicht mehr mit Zettel und Stift, sondern in einer App, die die Informationen direkt an die Bußgeldzentrale übermittelt. "Die elektronischen Datenermittlungsbelege erleichtern unsere Arbeit sehr", berichtete der Leiter des Straßenverkehrsamtes im Landkreis Oldenburg, Siegfried Bluhm.