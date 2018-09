Polizei jagt künftig auch mit Elektrofahrzeugen Verbrecher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Polizei ist künftig auch mit Elektroautos auf Streife. "Wir unterstützen damit die Erprobung der Elektromobilität", gaben Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Die beiden Minister übergaben auf dem Schlossplatz in Wiesbaden 25 neue Elektrofahrzeuge an die Polizei. Die Landesregierung schaffe insgesamt 57 Autos an. Kostenpunkt: etwa 2,5 Millionen Euro. Es sei das größte "E-Projekt" bei der hessischen Polizei. Die Maßnahme solle öffentlich deutlich machen, wie attraktiv es sei, elektrobetriebene Fahrzeuge zu nutzen.