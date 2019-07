Linken-Fraktion: "Datensammelwut" gefährdet Privatsphäre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linke-Fraktion im hessischen Landtag sieht durch den Einsatz staatlicher Spionagesoftware Grundrechte verletzt. Wegen der "Datensammelwut der Sicherheitsbehörden" sei das Recht auf Privatheit nicht mehr gewährleistet, sagte der rechtspolitische Sprecher der Linken, Ulrich Wilken, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Seine Partei begrüße daher, dass ein Bündnis aus Bürgerrechtlern und Datenschützern an diesem Dienstag Verfassungsbeschwerde gegen das Landespolizeigesetz einlegen will. "Wir sehen auch verfassungsrechtliche Bedenken", sagte Wilken.

Kritisch sieht die Linke vor allem den Einsatz der umstrittenen Daten-Analyseplattform "Hessendata" in der Polizeiarbeit. Wilken nannte es ein "Horrorszenario", dass die Sicherheitsbehörden darin Datenbanken der Polizei, wie etwa Vorstrafenregister, mit Handy-Daten und Social-Media-Profilen Einzelner verknüpfen könnten. "Das ist ein Angriff auf die Privatsphäre", sagte Wilken und verwies darauf, dass das Einsatzgebiet der Software zuletzt ausgeweitet wurde.

Die Analyseplattform soll Ermittlungen beschleunigen und helfen, Netzwerke aufzudecken. Unter anderem gegen den massenhaften Einsatz dieser Software und den sogenannten Hessentrojaner richtet sich nun eine Verfassungsbeschwerde mehrere Bürgerrechtler, die an diesem Dienstag in Karlsruhe eingereicht werden soll. Ebenso wie die Beschwerdeführer sieht auch die Linke den Einsatz des Hessentrojaners kritisch.