Innenministerium: Positive Bilanz für Polizei-Kennzeichnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach mehr als vier Jahren Kennzeichnungspflicht für Polizisten zieht das hessische Innenministerium eine positive Bilanz. Die Nummern dienten der "Transparenz polizeilichen Handelns", schreibt Innenminister Peter Beuth (CDU) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Stefan Müller im Hessischen Landtag. Das Ministerium beabsichtige, die Pflicht beizubehalten. Zunächst hatte die Frankfurter Rundschau berichtet.

Anhand einer fünfstelligen Nummer auf der Kleidung der Beamten sollen sie auch bei großen Einsätzen identifiziert werden können. So können Bürger beispielsweise Anzeige erstatten oder eine Beschwerde einreichen. In den vergangenen zwei Jahren wurden in jeweils fünf Fällen die Nummern genau dafür genutzt. Drei Straftaten und ein Dienstvergehen konnten 2018 aufgrund der individuellen Kennzeichnung aufgeklärt werden, wie Beuth berichtet. 2017 waren es zwei Straftaten und ein Dienstvergehen. Um was es dabei ging, ist aus der Antwort nicht ersichtlich.

Was den Schutz und die Anonymität der Beamten angehe, konnten Beuth zufolge keine Probleme festgestellt werden. Die Polizeigewerkschaft hatte immer wieder gefordert, die Kennzeichnung abzuschaffen. Sie war Ende 2014 eingeführt worden.