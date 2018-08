Mann schlägt Alarm: Polizei prüft Vortäuschung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Ein Hilferuf per E-Mail hat in Trier einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Ermittler schließen aber nicht aus, dass die geschilderte Situation nur vorgetäuscht war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 27-Jähriger hatte gemeldet, er werde von einem Mann in seiner Wohnung festgehalten und bedroht. Daraufhin durchsuchten Spezialkräfte die Wohnung, fanden dort aber weder den vermeintlichen Täter noch das Opfer.

Nach weiteren Ermittlungen nahmen die Einsatzkräfte den beschuldigten 43-Jährigen daraufhin in einer anderen Wohnung in der Nachbarschaft fest. Auch dort hielt sich das 27-jährige vermeintliche Opfer nach Angaben der Polizei nicht auf. Sie ermittelte schließlich, dass sich der Verfasser der E-Mail seit mehreren Tagen in einer Klinik in Trier befindet.