Polizei wirbt mit neuer Kampagne um Nachwuchs

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land Baden-Württemberg wirbt verstärkt um Polizeinachwuchs. Heute stellt Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart eine neue Kampagne vor, die aus mehreren Werbefilmen besteht und sich an junge Menschen richtet. Darin soll der Polizeiberuf anschaulich und lebensnah gezeigt werden, wie das Innenministerium mitteilte. Nach Strobls Worten läuft derzeit die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei im Südwesten. Der Minister spricht von einem "echten Kraftakt", im Kampf der Polizei um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Jahr haben rund 1800 junge Menschen ihre Polizeiausbildung begonnen - 2019 sollen es noch einmal so viele sein. Hintergrund ist, dass im Südwesten in den kommenden Jahren viele Beamte in Pension gehen.