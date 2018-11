Weniger Überstunden und Krankenstand bei der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der Überstundenberg bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr kleiner geworden. "Trotz des hohen Einsatzes beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg ist es gelungen, die Mehrarbeitsstunden zu senken", sagte Ministeriumssprecher Michael Teich der Deutschen Presse-Agentur. "2016 wurden noch 181 433 Mehrarbeitsstunden geleistet, 2017 waren es nur noch 127 590." Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion geht hervor, dass fast 200 000 Überstunden mit Freizeit ausgeglichen oder ausbezahlt worden sind, so dass auch Überstunden aus dem Vorjahr abgebaut wurden. Ende 2017 standen noch gut 60 000 Überstunden auf dem Zettel. Erstmalig sei auch der Krankenstand leicht von 10,2 auf 9,8 Tage zurückgegangen, sagte Teich.