Streit um Polizeiausbildung: Ministerium verteidigt Praxis

Schwerin (dpa/mv) - Streit um die Polizeiausbildung in MV: Die Linke kritisiert die Generalistenausbildung, in der alle angehenden Polizisten eine Ausbildung im Schutz- und Kriminalpolizeibereich erhalten. "Ob man damit den gewachsenen Herausforderungen gerecht wird, darf bezweifelt werden", erklärte der innenpolitische Sprecher der Linken, Peter Ritter. Stattdessen brauche es eine spezialisierte Kriminalistenausbildung.

Die Landesregierung hält das derzeitige Konzept dagegen für "wichtig und richtig", heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage Ritters. Dadurch hätten alle Polizisten die gleichen Ausgangspositionen und das gleiche Grundverständnis von polizeilicher Arbeit, was auch der Zusammenarbeit diene. Durch spätere Fortbildungen werde nötiges Spezialwissen vermittelt. Für die Anwärter für die früher höherer Dienst genannte Laufbahn stehen im Studium an der Fachhochschule in Güstrow zudem auch kriminalistische Module auf dem Stundenplan. Neben MV bilden den Angaben zufolge auch zehn andere Bundesländer ihre Polizisten auf diese Weise aus.

Ein weiterer Grund für die Generalistenausbildung ist für die Landesregierung, dass die ausgelernten Beamten flexibel in allen Bereichen eingesetzt werden könnten. So können Engpässe ausgeglichen oder überbrückt werden, hieß es.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert hatte im Februar angekündigt, seine Fraktion wolle ebenfalls prüfen, ob ein Spezialstudiengang sinnvoll sei. Ob es bereits Ergebnisse gibt, blieb am Freitag zunächst unklar.