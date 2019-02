Landesdatenschützer verbietet Video-Überwachung in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller hat die Videoüberwachung des Schweriner Marienplatzes verboten. Die Aufnahmen der acht Kameras würden unverschlüsselt per Funk in das Schweriner Polizeizentrum übertragen, begründete er am Freitag seine Entscheidung. Eine angemessene Sicherheit der Daten der Bürger sei damit nicht gewährleistet. Das Innenministerium hatte wiederholt betont, dass die gewählte Verschlüsselung in der Übertragungsstrecke ausreichend sei, um das Abgreifen von Daten von außen zu verhindern. Die Datenschutzgrundverordnung schreibe keine Ende-zu-Ende- Verschlüsselung vor, wie sie der Landesdatenschutzbeauftragte verlange. Die Videoüberwachung war im Dezember gestartet worden.