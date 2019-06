Prozession mit internationalen Motorrad-Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Hunderte Motorradfahrer aus Deutschland und den Nachbarländern wie Frankreich und den Niederlanden haben sich am Samstag zum 15. Polizei-Biker-Gottesdienst in Sankt Augustin getroffen. Nach einem Segensgebet zum Auftakt rollten die Gesetzeshüter bei strahlendem Sonnenschein als Prozessionsfahrt durch die Stadt auf der östlichen Rheinseite im Rhein-Sieg-Kreis. Abschließend trafen sich die Motorrad-Polizisten zum Gottesdienst in der St.-Martinus-Kirche. Die Prozession ist Teil des mehrtägigen "Biker-Camps" von Beamten der Bundespolizei Sankt Augustin auf dem Flughafen Hangelar.