Grenzüberschreitende Polizeikooperation zieht Bilanz

Osnabrück (dpa/lni) - 25 Jahre nach dem Start der grenzüberschreitend organisierten Polizeiarbeit ziehen Niedersachsen und die Niederlande eine positive Bilanz. Die 1993 im emsländischen Lingen eingerichtete Regionale Verbindungsstelle hat seitdem in mehr als 6700 Fällen Unterstützung geleistet und war an jährlich etwa 100 Verfahren beteiligt, wie die Polizeidirektion Osnabrück mitteilte. 2008 starteten die grenzüberschreitenden Polizeiteams, bei denen Deutsche und Niederländer gemeinsam auf Streife gehen. Außerdem wurde im Oktober 2016 eine zentrale Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung grenzüberschreitend tätiger Einbrecherbanden eingerichtet. Der Start der Polizeikooperation wird an diesem Montag (14.30 Uhr) in Osnabrück gefeiert.