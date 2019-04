Großleitstelle Oldenburger Land stellt Projekte vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdiensten werden im Oldenburger Land von einer Großleitstelle geplant. Dort bearbeiten mehr als 50 Frauen und Männer Notrufe aus den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg und Wesermarsch sowie aus den Städten Delmenhorst und Oldenburg. Sie geben die Einsätze an rund 30 Rettungs- und 155 Feuerwehrwachen weiter, die losfahren, um Menschen in Not zu helfen. Einen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf anstehende Projekte wollen die Verantwortlichen heute vorstellen.