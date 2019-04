204 angehende Polizisten starten Studium an Polizeiakademie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - 204 angehende Polizisten haben am Montag ihr Studium an der Polizeiakademie in Nienburg und Oldenburg aufgenommen. Alle erhielten gemeinsam in Oldenburg ihre Ernennungsurkunden zu Polizeikommissarsanwärtern und -anwärterinnen, wie die Polizeiakademie mitteilte. Die Einstellung ist das Ergebnis der Nachwuchs- und Personalverstärkungsoffensive der Landesregierung bei der Polizei. "Wir stellen verstärkt ein und besetzen nicht nur einfach Ruhestandsabgänge nach", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der wieder eingeführte zweite Einstellungstermin bei der Polizei sorge für mehr Nachwuchs und Flexibilität.

Bereits im vergangenen Jahr hatten mehr als 1600 Anwärter ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen begonnen. Die zusätzlichen Einstellungen zum April dieses Jahres bereits eingerechnet, ergibt sich eine Rekordzahl von rund 3800 Studierenden, die bislang einmalig in der Geschichte des Landes Niedersachsen ist.