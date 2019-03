Polizei will mutmaßlichen Fäkalienwerfer von Baumhaus holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Die Polizei will einen mutmaßlichen Fäkalienwerfer von einem Baumhaus im Hambacher Forst holen. Der Bereich, in dem sich mehrere Baumhäuser befinden, wurde abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Person stehe im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. "Wir geben ihr noch mal die Möglichkeit, freiwillig herunterzukommen", sagte die Sprecherin. Andernfalls werde die Polizei in das Baumhaus gehen und die Person von dort herunterholen, um die Personalien festzustellen.

Die Polizei ist seit Montag im Hambacher Forst im Einsatz. Zunächst ging es darum, Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE bei Aufräumarbeiten in dem Wald am Braunkohletagebau zu schützen. Dabei kam es zu mehreren Zwischenfällen. Ein RWE-Mitarbeiter sei von einem vermummten Baumhaus-Bewohner mit Fäkalien beworfen worden, berichtete die Polizei.

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erwirkte die Staatsanwaltschaft Aachen einen Durchsuchungsbeschluss für das betreffende Baumhaus. "Die Polizei forderte den Tatverdächtigen mehrfach auf, das Baumhaus freiwillig zu verlassen", hieß es. Bis zum Dienstagmorgen habe die Person dies nicht getan. Die Polizei bewachte den Bereich die ganze Nacht über.

Die Aktion Unterholz von Klimaaktivisten warf der Polizei am Montag während der Aufräumarbeiten per Twitter Provokation vor. In einer Pressemitteilung forderten die Aktivisten den sofortigen Stopp der Polizeiarbeiten im Hambacher Forst. RWE holte unter Polizeischutz Müll aus dem Wald, wie die Beamten mitteilten.