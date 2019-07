250 neue Kommissare für Schleswig-Holsteins Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - 250 neue Polizeikommissare treten in den kommenden Tagen ihren Dienst bei der Polizei in Schleswig-Holstein an. Der aktuelle Bachelorstudiengang wurde am Donnerstag auf einer Feier in den Holstenhallen in Neumünster verabschiedet. "Diese Zahl ist etwas sehr Bemerkenswertes: Es ist der erste Jahrgang, der in dieser Größe in die Dienststellen des Landes geht" sagte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU). Insgesamt 500 zusätzliche Stellen will die Landesregierung in den kommenden Jahren schaffen. Bis 2023 sollen deshalb jährlich rund 400 Anwärter ausgebildet werden.

Die neuen Kommissare haben auf der Fachhochschule in Altenholz bei Kiel ihren Abschluss gemacht. "Sie haben vom ersten Tag an einen Stammplatz in der Startelf", sagte Geerdts. Von den neuen Kommissaren treten 46 in der Polizeidirektion Flensburg ihren Dienst an. Dahinter folgen die Direktionen Kiel (44), Bad Segeberg (38), Neumünster (28), Lübeck (27) sowie Ratzeburg und Itzehoe (jeweils 23). Elf Beamte treten ihren Dienst im Landeskriminalamt an, drei bei der Wasserschutzpolizei und sieben bei der Polizeischule in Eutin, wo auch die Einsatzhundertschaft angesiedelt ist.