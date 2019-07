Herrmann: Mehr Gewalt gegen Polizeibeamte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Gewalt gegen Polizisten in Bayern hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Mit 7689 Fällen wurde 2018 sogar ein neuer Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen 2010 registriert (2017: 7334 Fälle). 17 367 Polizeibeamte wurden beleidigt, bespuckt, bedroht, geschlagen oder verletzt. Das waren gut 800 mehr als im Jahr zuvor. Darunter waren 4382 Gewaltdelikte, und darunter wiederum 11 versuchte Tötungsdelikte. "Ein solches Ausmaß an Hass und Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte ist absolut inakzeptabel", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorstellung der Zahlen am Montag in München. Insgesamt 2566 Beamte wurden verletzt - ein Zuwachs von knapp 10 Prozent und ebenfalls ein neuer Höchststand.

"Jeder Angriff gegen unsere Polizistinnen und Polizisten ist ein Angriff gegen unsere Gesellschaft und unsere demokratischen Grundwerte", sagte Herrmann. "Das dürfen und werden wir nicht dulden." Deshalb werde die Ausrüstung kontinuierlich verbessert.