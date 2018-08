Jäger von abgestürzter Hochsitz-Kanzel erschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Beim Aufstellen eines Hochsitzes ist ein Jäger im Hunsrück von einer herabstürzenden Kanzel erschlagen worden. Der 68-Jährige hatte den Ansitz gemeinsam mit seinem Schwiegersohn (40) in einem Waldstück bei Moritzheim (Kreis Cochem-Zell) aufbauen wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus unklarer Ursache stürzte der obere Aufbau plötzlich auf beide Männer herunter. Der 68-Jährige erlitt bei dem Arbeitsunfall schwere Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen zur Unglücksursache übernommen.