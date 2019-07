Polizei kontrolliert Gewicht im Ferienreiseverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Inmitten der Sommerferien hat die Autobahnpolizei im Westerwald den Ferienreiseverkehr auf der stark befahrenen Autobahn 3 kontrolliert. Unter die Lupe genommen wurden am Dienstag auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth in südlicher Richtung gezielt Wohnwagengespanne sowie Wohnmobile, wie die Autobahnpolizei in Montabaur mitteilte. Letztlich checkten die Beamten 27 Fahrzeuge und 63 Personen, geschaut wurde unter anderem auf die Sicherung der Ladung sowie die Abmessungen der Fahrzeuge.

Mit Hilfe einer mobilen Waage wurde auch kontrolliert, ob das zulässige Gesamtgewicht eingehalten ist. Hierbei gab es den Angaben zufolge acht Beanstandungen, wobei sich die Überladung jeweils in Grenzen hielt. Nachdem etwa der Wassertank teilweise geleert worden sei, hätten die Fahrzeuge weiterfahren dürfen, berichtete die Autobahnpolizei. Dreimal habe die Ladung besser gesichert werden müssen, in vier Fällen hätten die Insassen Ladung vom Wohnwagen in das Auto umräumen müssen.

Es sei um Unfallverhütung gegangen, sagte Martin Klos von der Autobahnpolizei. Einige Fahrer hätten die entsprechende Erlaubnis für ihr Gespann zudem nicht. Viele Fahrer seien nur selten im Jahr mit ihren Mobilen unterwegs und unerfahren, was die Zuladung betreffe. Die Polizei wies auch darauf hin, dass nachts auf schlecht beleuchteten Rast- und Parkplätzen oft in die leicht zugänglichen Anhänger eingebrochen werde.

Die 769 Kilometer lange A3 gilt ist eine der wichtigsten Autobahnen Deutschlands. Sie verläuft von der niederländischen Grenze durch das Ruhrgebiet, den Kölner Raum, das Rhein-Main-Gebiet, Franken und Ostbayern bis an die österreichische Grenze. Zusammen mit der Autobahn 61 gehöre sie zu den wichtigsten Ferienrouten in Rheinland-Pfalz, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität.

Im Jahr 2017 zählte der Landesbetrieb am Autobahndreieck Dernbach im Schnitt 102 251 Autos pro Tag. Als direkte Verbindung der Nordseehäfen mit Süd- und Osteuropa spielt die Schnellstraße auch eine wichtige Rolle im europäischen Warenverkehr. Bei den automatischen Zählungen wurden 2017 an derselben Stelle im Schnitt 17 084 Lastwagen pro Tag erfasst.