Tiefgekühlte Dönerspieße rollen durch Meiningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Eine ungewöhnliche Entdeckung hat ein Autofahrer in Meiningen gemacht: Stück für Stück rollten tiefgefrorene Dönerspieße aus der offenen Ladefläche eines Tiefkühltransporters auf die Straße, als dieser am Freitagvormittag an ihm vorbeifuhr. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand von den Dönerspießen verletzt. Der Fahrer wurde per Telefon über seine von dannen gerollte Fracht informiert. Er sammelte sie Stück für Stück wieder ein.