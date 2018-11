Unbekannter legt Feuer in Herrenumkleide in Schwimmbad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Unbekannter soll in der Herrenumkleide eines Schwimmbades in Mainz Kleidung angezündet und so zwei Spinde in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich ein Schaden an den Schränken und der darin aufbewahrten Kleidung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei am Montagnachmittag im Herrenumkleide-Bereich der Traglufthalle des Schwimmbades in Mainz-Mombach von einem zunächst unbekannten Zeugen bemerkt worden. Dieser soll nach Polizeiangaben den Leiter der Haustechnik über das Feuer informiert haben.

Dem Zeugen soll zudem eine Person mit Kapuzenpulli aufgefallen sein. Eine genauere Beschreibung konnte der unbekannte Zeuge jedoch nicht geben. Im Bereich der gegenüberliegenden Damenumkleide seien außerdem Streichhölzer gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Zeugen.