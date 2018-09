Rheinland-Pfalz sieht Spezialkräfte gut gerüstet für Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Spezialkräfte in Rheinland-Pfalz sind nach Einschätzung der Landesregierung für Großeinsätze gut gewappnet. "Letztlich ist gewährleistet, dass die Spezialkräfte innerhalb einer Stunde an jedem Platz in Rheinland-Pfalz sind", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Seit rund einem Jahr (1. Oktober) werden das Mobile Einsatzkommando (MEK), das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Bereitschaftspolizei zentral aus Mainz vom neuen Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik aus geleitet. "Wir haben die Spezialeinheiten in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt", sagt Polizeipräsident Christoph Semmelrogge.