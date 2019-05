Feuerwehr und Polizei üben Einsätze in virtueller Realität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz üben künftig gemeinsam Einsätze an Bildschirmen in der virtuellen Realität. Das Land nehme mit dieser Kooperation und der neuen 3D-Technologie in Deutschland eine Spitzenstellung ein und sei auch in Europa mit führend, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz. Polizisten, Feuerwehrleute und Katastrophenschützer - vor allem die Ehrenamtlichen - sollen bald auch mit VR-Brillen und dieser Technik Einsätze bei Notfällen, Katastrophen und Terrorangriffen am Computer zu Hause üben können.

Eine App werde von Herbst an auch bei der Schulung von Kindern und Erwachsenen genutzt werden können, von der Verkehrs- und Brandschutzerziehung bis zum Verhalten in Not- und Krisensituationen. Dafür sollen Smartphones ausreichen. Die App heißt "Meine LFKS". Das ist die Abkürzung für die Feuerwerhr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz.