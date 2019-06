Bereits mehr als 6500 Anzeigen über Onlinewache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Onlinewache der Polizei in Rheinland-Pfalz wird immer besser genutzt. Gingen nach dem Start vor rund einem halben Jahr im Schnitt 27 Strafanzeigen und Hinweise pro Tag ein, seien es nun täglich um die 40, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten 6510 Strafanzeigen und Hinweise über das Portal im Internet registriert worden. Seit 6. Dezember 2018 können Bürger bestimmte Straftaten auch von zu Hause oder unterwegs per Internet in der Onlinewache anzeigen - und müssen nicht mehr persönlich bei der Polizei erscheinen.

Die Entwicklung zeigt laut LKA deutlich, "dass die Onlinewache durch die Bürger positiv angenommen und mit wachsender Bekanntheit verstärkt genutzt wird". Die meisten Anzeigen erfolgten wegen Betrugs (knapp 39 Prozent), Diebstahls (gut 13 Prozent) und Sachbeschädigung (10 Prozent). Die Online-Anzeigen würden vom Jugendlichen bis zum Senior quer aus dem ganzen Land erstattet und kämen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten.

In Rheinland-Pfalz ist die Onlinewache beim Lage- und Dauerdienst des LKA angedockt. Nicht online zur Anzeige gebracht werden können Gewaltstraftaten, Verkehrsunfälle und Delikte, die einen sofortigen Polizeieinsatz erforderten.