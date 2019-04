Weniger Bundespolizisten in Sachsen-Anhalt angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt weniger Bundespolizisten an Bahnhöfen oder in Zügen angegriffen worden. Wurden 2017 noch 148 Beamte attackiert, waren es im vergangenen Jahr 118, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Zahl der verletzten Beamten sei von 17 auf 14 zurückgegangen. Dass nicht mehr Polizeibeamte verletzt worden sind, führt Schmelzer auf die verbesserte Schutzausrüstung und auch auf Ausbildung und Training der Beamten zurück. Künftig bekommen sie auch sogenannte Bodycams, mit denen sie brenzlige Situationen dokumentieren können. Die Landespolizei testet die Geräte seit 2017.