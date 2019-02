Lüneburg bekommt neuen Polizeichef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Thomas Ring wird heute als neuer Polizeipräsident in Lüneburg offiziell in sein Amt eingeführt. Der frühere Vizepräsident des Landeskriminalamtes folgt auf Robert Kruse (63), der von Innenminister Boris Pistorius (SPD) in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Ring (57) übernimmt mit seinem Amt die Verantwortung für die Polizei in den Landkreisen Celle, Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Rotenburg und Stade.

Der Amtswechsel in Lüneburg ist Teil eines umfangreicheren Personalkarussells bei Polizeidirektionen, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz. Der frühere Osnabrücker Polizeipräsident Bernhard Witthaut wurde dabei neuer Chef des niedersächsischen Verfassungsschutzes, seine Vorgängerin Maren Brandenburger hatte nach der Enttarnung eines Spitzels gehen müssen. Nachfolger von Witthaut in Osnabrück wurde Michael Maßmann, bislang Leiter der dortigen Polizeiinspektion. Pistorius wird am Montag in Lüneburg erwartet.