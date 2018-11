Vater von Bräutigam will möglichen Störer einsperren lassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Weil er Angst davor hatte, dass ein Verwandter die Hochzeitsfeier seines Sohnes ruinieren könnte, ist der Vater eines Bräutigams mit einem ganz besonderen Anliegen bei der Polizei in Ludwigshafen erschienen: Der 58-Jährige bat die Beamten am Mittwoch darum, den Verwandten für einige Tage einsperren zu lassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er fürchtete, dass dieser die Hochzeit seines Sohnes stören könne. Grund dafür seien entsprechende Ankündigungen des Verwandten in der Vergangenheit gewesen. Nach Polizeiangaben wollte der 58-Jährige vermeiden, dass es auf der Feier zu einem "Eklat" komme. Die Polizei musste dem Mann schließlich erklären, dass man niemanden ohne triftigen Grund für mehrere Tage wegsperren dürfe.