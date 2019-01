Neuer Chef der Polizeidirektion Leipzig ist Torsten Schultze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Torsten Schultze (54) wird neuer Präsident der Polizeidirektion Leipzig. Er werde das Amt am 1. Februar übernehmen, teilte Innenminister Roland Wöller am Dienstag mit. Schultze folgt auf Bernd Merbitz (62), der in Ruhestand geht. Merbitz hatte die Leipziger Polizei seit 2012 geleitet. Die Polizeidirektion ist mit rund 3000 Bediensteten die zahlenmäßig größte in Sachsen. Schultze war bislang Polizeipräsident in Görlitz. Über seine Nachfolge dort ist laut Ministerium noch nicht entschieden.