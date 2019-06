28-Jähriger will Frau helfen und entgeht Messerattacke knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein junger Mann, der einer Frau in Not helfen wollte, ist in Leipzig nur knapp einer Messerattacke entgangen. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige am Donnerstag in der Nähe des Hauptbahnhofes bemerkt, dass ein 21-Jähriger seine 16-Jährige Freundin am Hals gepackt und hinter sich her gezerrt hatte. Der Zeuge schritt sofort ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er zog die junge Frau fort und drückte den Mann zu Boden. Der 21-Jährige zog daraufhin ein Messer und wollte den 28-Jährigen in den Bauch stechen. Dieser konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Der Messerstecher wollte mit seiner Freundin vom Tatort fliehen. Die Polizei konnte ihn jedoch stellen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.