Gülle stinkt in Landauer Innenstadt

Landau (dpa/lrs) - Heftigen Gestank hat eine große Menge Gülle verursacht, die in Landau in der Pfalz auf einer Straße gelandet ist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Passant am Mittwoch mehrere große Pfützen der übelriechenden Flüssigkeit entdeckt. Der Verkehr hatte sie weiträumig verteilt. Laut einem Polizeisprecher war die Gülle im Laufe des Tages auf einer Länge von mehreren hundert Metern im Innenstadtbereich eingetrocknet.

Zu Verkehrsbehinderung kam es nicht. Wie die Gülle auf der Straße landen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ging davon aus, dass ein Güllefahrzeug eine Klärgrube entleert und Teile der Ladung verloren hatte.