Vermisster Dreijähriger aus Krefeld in Zug gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Ein vermisster Dreijähriger aus Krefeld ist in einem Zug in Richtung Düsseldorf gefunden und von der Polizei wohlbehalten nach Hause gebracht worden. Wie der Knirps zum mehrere hundert Meter entfernten Bahnhof kam und warum er in einen Zug stieg, blieb zunächst unklar. Nach Ermittlerangaben hatte der Junge in einem Innenhof in Bahnhofsnähe mit seiner neunjährigen Schwester Verstecken gespielt. Plötzlich war das Kind spurlos verschwunden.

Die Eltern hatte nach dem Verschwinden des Kindes am Dienstag die Polizei eingeschaltet, die den Jungen zur Fahndung ausschrieb. Zugpersonal fand den Jungen in einem Regionalzug nach Düsseldorf und übergab ihn in Neuss der Polizei. Die Beamten brachten ihn zurück zur Familie.