Vermisster Mountainbiker tot in Erdspalte gefunden

Kranenburg (dpa/lnw) - Ein vermisster Mountainbike-Fahrer ist im Reichswald bei Kranenburg in der Nähe der niederländischen Grenze tot aufgefunden worden. Ein Jogger habe die Leiche des 62-Jährigen am Mittwochmorgen in einer Erdspalte gefunden, teilte die Polizei mit. Die nächtlichen Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Motorrädern waren zuvor erfolglos unterbrochen worden. Die Ehefrau des Toten hatte am Dienstagabend die Polizei alarmiert, als ihr Mann von seiner Radtour nicht zurückgekehrt war. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mountainbiker in die Erdspalte und starb. Die Todesursache ist nach Polizeiangaben noch unklar.