Kiel (dpa/lno) - Ein toter Mann hat mehrere Wochen lang unentdeckt in seiner Wohnung in Kiel gelegen. Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 68-Jährige dürfte etwa seit März tot gewesen sein. Nach einem Zeugenhinweis habe die Polizei den Toten am vergangenen Wochenende in der Wohnung gefunden.