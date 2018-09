Telefonanlagen der Kieler Polizei gestört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Kein Anschluss unter dieser Nummer - davon ist am Dienstag die Polizei in Kiel betroffen gewesen. Die Telefonanlagen ihrer Dienststellen seien gestört, teilte die Polizei am Morgen mit. Daher seien sämtliche Reviere und Stationen telefonisch nicht erreichbar. Anrufer wurden gebeten, sich bei Bedarf direkt über die 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.