Polizei: "Die Rettungsgasse macht keine Ferien"

Kiel (dpa/lno) - Die Polizei ermahnt die Autofahrer, im Osterreiseverkehr an diesem Wochenende rechtzeitig an Rettungsgassen zu denken. "Nicht erst, wenn das Auto steht. Dann ist ein hin- und herrangieren kaum noch möglich", sagte Dennis Schneider vom Landespolizeiamt am Freitag in Kiel. Staus und stockenden Verkehr könne es unter anderem auf der A1 zwischen Hamburg und der Ostseeküste geben, der A23 zwischen Pinneberg und Hamburg, sowie auf der A7 zwischen Großenaspe und Neumünster, zwischen Warder und Rendsburg und im Bereich der Rader Hochbrücke. Auch vor der dänischen Grenze seien in Richtung Norden Staus möglich, hieß es.

Werden keine Rettungsgassen gebildet oder zusätzlich Einsatzkräfte behindert, koste das "200 beziehungsweise 240 Euro Strafe. Nicht zu beziffern sind die Folgen, die ein verspätet eingetroffener Notarzt für verletzte Unfallopfer haben kann", sagte Schneider.