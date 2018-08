Neuer Landespolizeidirektor will Bürgerpolizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins neuer Landespolizeidirektor Michael Wilksen setzt auf eine bürgerfreundliche Polizei. "Wenn wir eine Bürgerpolizei sein wollen, ist der alte Begriff "Die Polizei Dein Freund und Helfer" nicht so verkehrt", sagte der 57-Jährige am Donnerstag in Kiel. Eine Bürgerpolizei in einer Zivilgesellschaft dürfe den Bürger "nicht als Störenfried wahrnehmen, sondern sich für dessen Belange einsetzen". Das sei die Visitenkarte, "eine zweite Chance gibt es nicht". Zugleich betonte Wilksen das Fachwissen und die Wertevermittlung der Beamten: "Wir hatten nie besser ausgebildete Polizisten als heute." Im Bereich der Inneren Führung will Wilksen verloren gegangenes Vertrauen durch Kommunikation und Teamarbeit wiedergewinnen.