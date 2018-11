Landespolizei mit eigenem Nachwuchs zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Spitze der Landespolizei in Schleswig-Holstein ist voll des Lobes über den eigenen Nachwuchs. "Auch in einer immer intensiveren Konkurrenzsituation haben wir unsere Ausbildungs- und Studienplätze bisher stets mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern besetzen können", sagte Landespolizeidirektor Michael Wilksen der Deutschen Presse-Agentur. "Von diesen jungen Auszubildenden bin ich sehr angetan und begeistert." Derzeit sind im Norden 1132 Anwärter in der Ausbildung beziehungsweise im Studium. Aus Sicht der Landespolizei reicht diese Zahl aus. Fast ein Drittel der Bewerber sind Frauen.