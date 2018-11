Hühnerhof in Flammen: 5000 Tiere verendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedberg (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf einem Hühnerhof im Wetteraukreis sind am Freitag mindestens 5000 Tiere verendet. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter hatte den Brand in dem Betrieb in Karben-Kloppenheim gegen Mittag entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Zwei Ställe brannten bis auf die Grundmauern nieder. Etwa 500 Hühner konnten noch rechtzeitig ins Freie gelassen und so gerettet werden. Eine Tierärztin untersuchte sie. Die Höhe des Schadens dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung warnte die Polizei Autofahrer auf der B3 in Richtung Frankfurt und auf der Kreisstraße Bad Vilbel-Dortelweil vor möglichen Problemen mit der Sicht. Eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung habe nach ersten Erkenntnissen nicht bestanden. Hofbetreiber und Mitarbeiter wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Experten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Mit einem Ergebnis sei frühestens in der nächsten Woche zu rechnen, erklärte die Polizei.