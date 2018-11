Spinne löst an Halloween Polizeieinsatz auf der Autobahn aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine junge Frau hat aus Angst vor einer Spinne ihr Auto auf der Autobahn 6 fluchtartig verlassen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am späten Mittwochabend auf der A6 in Höhe Kaiserslautern-Ost unterwegs, als sie eine Spinne in ihrem Auto entdeckte. Der Lebensgefährte der Frau, der sich zu dieser Zeit in Frankfurt aufhielt, verständigte die Beamten und bat im Namen seiner Freundin um Hilfe. Da sie nach Angaben ihres Freundes an einer Spinnenphobie leidet, hielt sie den Pkw auf der Autobahn an und flüchtete aus dem Wagen. Die Beamten kamen der jungen Frau zu Hilfe, sicherten das Fahrzeug und blieben bis zum Eintreffen ihres Freundes vor Ort.